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Kars'ta Eğitimcilerden "Proje Okul" Uygulamasına Tepki

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Eğitim-Sen Kars Şubesi, proje okullarında liyakat ve şeffaflık eksikliğini protesto etmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Sendika, atamaların siyasal kadrolaşma aracı haline geldiğini savundu.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Eğitim-Sen Kars Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenledikleri eylemle "proje okul" uygulamasına tepkilerini dile getirdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kars Şubesi'nce proje okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerin yaşadığı sorunları dile getirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlendi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Hakan Topçu tarafından yapılan açıklamada, proje okullarının siyasal kadrolaşmanın merkezi haline getirildiğini savundu.

Topçu, Kars'ta proje okullarına yapılan yönetici atamalarının sonuçlarının bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'nın liyakat söyleminin uygulanmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yıllarını eğitime vermiş, mesleki birikimi, deneyimi ve başarılarıyla öne çıkan çok sayıda öğretmen ve yönetici dışarıda bırakılırken; atamaların hangi objektif kriterlere göre yapıldığı yine açıklanmamıştır. Şeffaf olmayan her atama, eğitim emekçilerinin gözünde torpil ve siyasal yakınlık kuşkusu yaratmaktadır. Çocuklarımız ve aileleri proje okullarına girebilmek için yıllarca emek verirken, proje okullarına öğretmen ve yönetici atamalarında hiçbir somut ve denetlenebilir ölçütün bulunmaması kabul edilemez. Proje okulları bilimsel eğitimin ve akademik başarının merkezleri olması gerekirken, iktidarın eğitim alanındaki kadrolaşma araçlarına dönüştürülmüştür. Eğitim kurumları hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir. Okullar, çocuklarımızın geleceğinin şekillendiği kamusal kurumlardır. Bu kurumların yönetiminde tek ölçüt liyakat, deneyim ve mesleki yeterlilik olmalıdır."

Kaynak: ANKA
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