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Eğitim-İş ve Eğitim Sen, 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya Muğla'da tepki gösterdi

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Eğitim-İş ve Eğitim Sen, 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya Muğla'da tepki gösterdi
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Eğitim-İş Ortaca ve Eğitim Sen Köyceğiz temsilcilikleri, Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi. Ortaca'da yürüyüşün, Köyceğiz'de basın açıklamasının ardından okul güvenliği için önlem alınması ve eğitimden uzaklaşan çocukların desteklenmesi istendi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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