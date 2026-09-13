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Eğitim-İş üyesi öğretmenler, eğitimdeki sorunları Bandırma’da değerlendirdi

Eğitim-İş üyesi öğretmenler, eğitimdeki sorunları Bandırma’da değerlendirdi
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Eğitim-İş Balıkesir Şubesi ve ilçe temsilcilikleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim emekçilerinin, öğrencilerin, velilerin ve okulların sorunlarını değerlendirmek ve yeni döneme ilişkin yol haritasını belirlemek amacıyla Bandırma'da bir araya geldi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Eğitim-İş Balıkesir Şubesi ve ilçe temsilcilikleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim emekçilerinin, öğrencilerin, velilerin ve okulların sorunlarını değerlendirmek ve yeni döneme ilişkin yol haritasını belirlemek amacıyla Bandırma'da bir araya geldi.

Eğitim-İş üyesi öğretmenler, Bandırma Demokrasi Platformu tarafından 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Öğretmenler, daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelerek eğitim alanındaki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim-İş Temsilcisi Özgür Aras, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Eğitim-İş Balıkesir Şubesi ve temsilcilikleri olarak, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim alanında yaşanan sorunları değerlendirmek ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirlemek amacıyla Bandırma'da bir araya geldik. Bandırma Demokrasi Platformu tarafından 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldıktan sonra basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte eğitim emekçilerinin, öğrencilerin, velilerin ve okullarımızın karşı karşıya kaldığı ihtiyaç ve sorunları, bunlara ilişkin çözüm önerilerimizi paylaştık. Eğitim-İş olarak kamusal, laik, bilimsel ve karma eğitim anlayışının egemen olduğu, Cumhuriyet'in ışığında ilerleyen ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak bir eğitim öğretim yılı diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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