Eğitim-İş'ten, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tepkisi: Rektörlük Tarafından Meslek Yüksekokulunun Görmezden Gelinmesini Kabul Etmiyoruz

Haber: Mehmet ÖZDEN

(DENİZLİ) - Eğitim-İş Denizli 2 Nolu Şube Başkanı Gökhan Okulu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun yerine yenisinin yapılmamasına tepki gösterdi. Okulu, "Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından meslek yüksekokulunun görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Bir an önce çizilen projeler doğrultusunda bu alanda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun inşaatına başlanmasını ve öğrencilerin modern şartlar altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Okulu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu alanda çalışma yapılmamasına tepki gösterdi.

Meslek yüksekokulunun binalarının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2024'te yıkıldığını, şu anda buradaki tabelada "Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi inşaat alanı" yazdığını anlatan Okulu, inşaat alanındaki prefabrik yapılarda akademisyenler ve idari personelle eğitim verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Okulu, şöyle konuştu:

"Yıkılan bu binaların yerine Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iki kez proje çizdirilmesine rağmen hala yeni binalar yapılmadı. Öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine prefabrik yapılar içerisinde devam etmek zorunda bırakılıyor. Maalesef bu prefabrikler içerisinde atölyelerle derslikler iç içe. Bu şartlar altında eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi son derece zor.

"Yakın bir ilçeye taşınması planlanan bu okul öğrencilere ek maliyet getirecektir"

Akademisyenlere ayrılan yaklaşık 10 metrekarelik alanlarda 3-4 akademisyen birlikte bulunuyor. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından meslek yüksekokulunun görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. Bir an önce çizilen projeler doğrultusunda bu alanda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun inşaatına başlanmasını ve öğrencilerin modern şartlar altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesini talep ediyoruz. Burada öğrencilerin taşınmasına yönelik planlar yapıldığını duyuyoruz. Yakın bir ilçeye taşınması planlanan bu okul, öğrencilere barınma, beslenme ve yol masrafları gibi ek maliyetler getirecektir. Oysa öğrenciler burada kaldıkları takdirde bu ihtiyaçlarını kampüs içerisinden karşılayabilir. Bu kadar önemli bir arazinin derhal meslek yüksekokulu inşaatına başlanarak yeniden eğitim yuvası haline getirilmesi gerekiyor."