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Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Siber Suçlar Semineri Düzenlendi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Siber Suçlar Semineri Düzenlendi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen seminerde, öğrenciler Siber Suçlar ve Siber Güvenlik konularında bilgilendirildi. Siber Güvenlik Uzmanı Uğur Bulut, dolandırıcılık faaliyetleri ve alınacak önlemler üzerine bilgi verdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında, Atatürk Kongre Merkezi İsa Bey Salonu'nda Eğitim Fakültesi öğrencilerine yönelik Siber Suçlar ve Siber Güvenlik Konulu Seminer düzenlendi. ;

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Zühal Mollaoğulları'nın yaptığı etkinlikte, konuşmacı olarak Siber Güvenlik Uzmanı Polis Memuru Uğur Bulut yer aldı. Özellikle internet, sosyal medya ve telefon üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetleri ve bu faaliyetlere yönelik alınacak önlemler katılımcılara aktarıldı. Yasa dışı bahis siteleri, kimlik dolandırıcılığı konularında öğrencilere dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Seminer, soru-cevap bölümünün ardından teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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