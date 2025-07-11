Eğitim Bir Sen Gazze İçin Hayır Panayırı Düzenledi

Eğitim Bir Sen Gazze İçin Hayır Panayırı Düzenledi
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Eğitim Bir Sen Ankara 1 No'lu Şubesi, Gazze'deki insani yardımlar için hayır panayırı düzenleyerek toplumsal duyarlılık oluşturdu. Şube Başkanı Nevzat Öylek, etkinliğin amacının maddi yardımın ötesinde, Filistin'deki zulme dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

Eğitim Bir Sen Ankara 1 No'lu Şubesi, Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler kampüsünde Gazze'de insani yardımlar için kullanılmak üzere hayır panayırı düzenledi.

Yoğun katılımla gerçekleşen hayır panayırını düzenleme amaçlarının sadece maddi yardım olmadığını söyleyen Eğitim-Sen Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Öylek, bu tür etkinlikleri insanların bireysel sorumluluklarının yanında bir küresel kötülük örgütü olan İsrail'in zulümlerine karşı safını belli etmenin ete kemiğe bürünmüş hali olarak değerlendirdiklerini söyledi. Filistin'in işgal altında olmasının tüm Müslümanların sorunu olduğuna dikkati çeken Öylek, "Filistin, bir asır öncesine kadar bizim topraklarımızdı. Tarihi ve kültürel bağlarımızdan dolayı orası gönül coğrafyamızın bir parçasıdır. Filistin, inancımıza göre çevresi mübarek kılınan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerdir. Kutsalımızın işgal altında olması tüm Müslümanların sorunudur. Filistin'de katil İsrail ve işbirlikçileri eliyle yaşanan soykırım, vicdan sahibi dünya halklarını harekete geçirdi. Biz de vicdanımızın sesine kulak vererek duyarlı davranmalıyız. Filistin'de yaşananlara karşı ilgisiz olmak, duyarsız kalmak bir şuursuzluk alametidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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