Haberler

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Miran: "Okullarda güvenlik önlemleri arttırılmalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, Şanlıurfa'da yaşanan silahlı saldırının ardından okullardaki güvenlik sorunlarının kalıcı çözümlerle halledilmesi gerektiğini vurguladı.

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Şanlıurfa'da bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından yaptığı açıklamada, okullardaki güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran açıklamasında, okullarda güvenliğin geçici ya da yüzeysel tedbirlerle değil, kalıcı ve etkili uygulamalarla sağlanması gerektiğini belirterek, "Okulların güvenliği konusu bizim için en önemli konulardan biridir. İdareten değil, gerçekten güvenlik sağlanmalı ve can emniyetimiz temin edilmelidir. Bu şiddet sarmalı artık sona erdirilmelidir" dedi.

Eğitimcilerin görevlerini güvenli bir ortamda yerine getirmesi gerektiğini belirten Miran, yetkililere çağrıda bulunarak okullardaki güvenlik sorunlarının bir an önce çözülmesi, cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

Tek problem Icardi değilmiş!
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı

Trump'a senaryo değiştirten uyarı
Zeynep Özyılmazel’den babası Neco’ya sitem: Şefkati görmedim

"Baba şefkati görmedim"