Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Miran: "Okullarda güvenlik önlemleri arttırılmalı"

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Şanlıurfa'da bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından yaptığı açıklamada, okullardaki güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran açıklamasında, okullarda güvenliğin geçici ya da yüzeysel tedbirlerle değil, kalıcı ve etkili uygulamalarla sağlanması gerektiğini belirterek, "Okulların güvenliği konusu bizim için en önemli konulardan biridir. İdareten değil, gerçekten güvenlik sağlanmalı ve can emniyetimiz temin edilmelidir. Bu şiddet sarmalı artık sona erdirilmelidir" dedi.

Eğitimcilerin görevlerini güvenli bir ortamda yerine getirmesi gerektiğini belirten Miran, yetkililere çağrıda bulunarak okullardaki güvenlik sorunlarının bir an önce çözülmesi, cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi. - ANTALYA

