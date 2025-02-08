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Eğirdir'li Kafile Arafat'ta Eğirdir Gölü İçin Yağmur Duası Etti

Eğirdir'li Kafile Arafat'ta Eğirdir Gölü İçin Yağmur Duası Etti
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Eğirdir'li bir grup, Mekke'de Arafat Dağı'nda Eğirdir Gölü'ne yağmur duası yaptı. Kuraklık ile mücadele eden göl için bereketli yağmur talep edildi.

Umre ziyaretleri için Mekke'ye giden Eğirdir'li bir kafile, Arafat Dağı'nda Eğirdir Gölü için yağmur duası etti.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve "yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklıkla mücadele ediyor. Kafile, bu zorlu süreçte Eğirdir Gölü'ne hayat verecek yağmurun yağması için Arafat'ta dua etti.

"Allah'ım Isparta'mızı Eğirdir Gölümüzü yağmurla sula"

Emekli İmam Arif Eroğlu'nun öncülüğünde yapılan duada, eller semaya açıldı. Eroğlu, dualarında şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım bizlere bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah'ım bizi yağmurla sula, bizi karla sula. Göllerimizi, dağlarımızı karla doldur. Türkiye'mizi, Isparta'mızı Eğirdir Gölümüzü yağmurla sula, karla göllerimizi doldur Allah'ım. Dualarımızın kabul olduğu Arafat Dağında sana yalvarıyoruz: Yağmurumuzu, suyumuzu gönder Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım." - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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