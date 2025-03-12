Eğirdir'de Güvenli İnternet Kullanımı İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Eğirdir'de siber suçların önlenmesi amacıyla SİBERAY Projesi kapsamında güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya 80 kişi katıldı ve güvenli internet kullanımı ile ilgili eğitim verildi.

Eğirdir'de siber suçların engellenmesi ve dijital güvenlik farkındalığının artırılması amacıyla SİBERAY Projesi çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Eğitime katılan 80 kişiye teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, sosyal medya güvenliği ve bilişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgi verildi. Eğitimlerin Eğirdir'deki kamu görevlileri ve vatandaşların dijital dünyada daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla devam edeceği belirtildi.

Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıya Kaymakam Ömer Çimşit, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları, okul müdürleri ve kamu personeli katıldı. - ISPARTA