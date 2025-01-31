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Ege Üniversitesi'nde 3D Baskı ile Elektrot Tasarımı Projesine TÜBİTAK Desteği

Ege Üniversitesi'nde 3D Baskı ile Elektrot Tasarımı Projesine TÜBİTAK Desteği
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Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Pınar Kara'nın yürütücüsü olduğu proje, 3 boyutlu baskı teknolojisi ile elektrot tasarımı ve biyosensör uygulamalarını geliştirmeyi hedefliyor. Proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Kara'nın yürütücülüğünü yaptığı "3 Boyutlu Baskı Teknigi (3D Printing) ile Üçlü Elektrot Tasarımı, Geliştirilmesi ve Elektrokimyasal Biyosensör Uygulaması" başlıklı proje TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemiz TÜBİTAK'ın farklı programlarında liderliğini sürdürüyor. Ege Üniversitesi olarak, en çok proje üreten ve projesi TÜBİTAK tarafından en çok kabul edilen üniversiteler arasında zirvede yer alıyoruz. Kabul alan bu projelerimizden birisi de EÜ Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Kara'nın yürütücülüğünü yaptığı bilim ekibi tarafından hazırlanan proje oldu. Projede destek alan hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Pınar Kara, " Projemiz kapsamında 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak tasarlanıp geliştirilecek olan üçlü elektrot sistemi ile mutasyonların, genetik ve mikrobiyolojik kökenli hastalıkların tanısına yönelik biyosensör teknolojisinde önemli bir adım atılacaktır. Bu da bir biyosensörün ana hedeflerinden biri olan hasta başı analiz (POC-Point of Care) sistemlerinin tasarımının önünü açmış olacaktır. Projede geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanan bu 3B baskılı üçlü elektrot sisteminin hedefi; mevcut kullan-at elektrotlara göre uygun maliyetli, kullanımı ve üretimi kolay, hızlı üretilebilen, çalışma alanı aşısından kontrol edilebilir bir alternatif geliştirmektir. Ayrıca bir diğer hedefimiz prototipimizi hasta takibi gerektiren, başta enfeksiyonlardan kaynaklı klinik hastalıkların hızlı ve hasta başı analizlerine yönelik piyasaya sürülebilir bir ürün haline getirmektir. Hem akademik çalışmalarda hem de biyoteknolojik firmalar tarafından kullanılabilecek bu ürünün önemli bir ulusal kazanım olacağı düşünülmektedir" diye konuştu.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Pınar Kara'nın yaptığı projede, Doç. Dr. F. Ferda Yılmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ali Ege, Dr. Marina Serin, Sezin Yüksel, Fatma Selen Günden görev alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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