Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu

Ege'nin Doğal Lezzeti Isırgan Otu Pazarlarda Yok Satıyor

Ege'nin Doğal Lezzeti Isırgan Otu Pazarlarda Yok Satıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Bölgesi'nin sevilen doğal lezzeti ısırgan otu, vatandaşların ilgisini çekiyor. Can yakıcı ama lezzetli olan bu bitki, pazarlarda hızlı bir şekilde tükeniyor. Isırgan otu, sağlığa faydalarıyla birlikte pek çok farklı yemekte kullanılıyor.

Ege Bölgesi'nin önde gelen doğal lezzetlerinden biri olan ve halk arasında 'dalgan' olarak bilinen ısırgan otu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İnsan vücuduna değdiği bölgede kızarıklığa yol açan ve can acıtan ısırgan otu semt pazarlarında yok satarken vatandaşlar, "toplarken can yakıyor, yerken damak çatlatıyor" yorumunda bulunuyor.

Ege Bölgesi'nin vazgeçilmez doğal lezzetlerinden biri olan ısırgan otu, hem sağlığa faydaları hem de eşsiz tadıyla dikkat çekiyor. Özellikle kırsal mahallelerde kendiliğinden yetişen ve börekten köfteye pek çok farklı şekilde tüketilen ısırgan otu, Ege mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Konuklu Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarcılık yapan Nermin Bultan ısırgan otunun vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade ederek, "Isırgan otu Ege Bölgesi'ndeki oldukça popüler olan bir ot. Aydınlılar tarafından da severek tüketiliyor. Kırsal kesimlerde kendiliğinden yetişiyor ve hayvan gübresi kullanılan alanlarda daha gür yetişiyor. Böreğinden, köftesinden, yemeğine birçok çeşitte tüketilebiliyor. Tadı da çok güzel. Ayrıca eklem ağrıları için de iyi geldiği, vücuttaki iltihapları azalttığı, kan şekerini de dengelemeye yardımcı olduğu söyleniyor. Hem sağlıklı hem de doğal. Alan vatandaşlar 'daha var mı?' diye soruyor. Erken saatlerde tükeniyor" dedi.

Isırgan otunun vücuda temas ettiğinde bölgede tahrişe yol açarak kızarıklık oluşturup kaşındırdığını belirten Bultan, "Bu otu toplarken dikkatli olmak gerekiyor, çünkü elinizi tahriş edebiliyor. Vücuda değdiği bölgede kızarıklık yapıp kaşındırıyor. O yüzden eldiven giymek şart. Yetişen yerlerden toplayıp bağ haline getiriyorum. Bağı 15 liradan satıyorum. Zahmetli bir iş olsa da ısırgan otundan yapılan yiyecekler beğeniliyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ege
img

Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu
img

Asansöre sıkışan 17 yaşındaki öğrenci, feci şekilde can verdi
img

İşçi servisiyle pikap birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday

Dev derbiyi kim yönetecek? İşte hakem adayları
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.