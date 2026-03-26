Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuzey Ege'nin güneyinde ve Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgar, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Meteoroloji verilerine göre, Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın (27.03.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (27.03.2026) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. - AYDIN