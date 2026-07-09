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Bayındırlı gençler kiraz hasadına katıldı, üreticilere destek verdi

Bayındırlı gençler kiraz hasadına katıldı, üreticilere destek verdi
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Bayındır Gençlik Merkezi gönüllüleri, Ege'deki kiraz hasadına katılarak üreticilere destek verdi ve tarımsal üretimi yerinde deneyimledi.

Ege'nin verimli topraklarında gerçekleştirilen kiraz hasadı, Bayındır Gençlik Merkezi gönüllülerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen etkinlikte gençler, üreticilerle birlikte kiraz toplayarak hem tarımsal üretim sürecini yakından tanıdı hem de çiftçilere destek verdi.

Bayındır Gençlik Merkezi tarafından organize edilen hasat etkinliğinde gönüllü gençler, gün boyunca üreticilerle omuz omuza çalıştı. Alın teriyle yetiştirilen kirazların hasadına katkı sunan gençler, emeğin ve dayanışmanın önemini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca paylaşım ve birlik duygusunun ön plana çıktığını belirten yetkililer, gençlerin Ege'nin doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdiğini ifade etti.

Bayındır Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Erdal İnce ise gençlerin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin üretimin içinde yer almasını, emeğin kıymetini yaşayarak öğrenmesini önemsiyoruz. Tarımın önemini genç nesillere aktarmayı amaçlayan bu tür etkinliklerimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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