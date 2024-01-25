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Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitleri Efes Selçuk'ta Anıldı

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Efes Selçuk Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Efes Selçuk Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Uğur Mumcu ve diğer demokrasi şehitleri saygıyla anıldı. Anma etkinliğinde konuşan katılımcılar, emperyalist güçlerin aydınları hedef alan karanlık stratejisine dikkat çekti. Uğur Mumcu'nun cesareti ve duruşu vurgulanırken, anma etkinliği müzik ve şiir dinletisiyle sona erdi.

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri, Efes Selçuk'ta saygıyla anıldı. Efes Selçuk Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Efes Selçuk Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe sivil toplum örgütleri ve siyasi parti üyeleri katıldı.

Demokrasi Şehidi Uğur Mumcu suikastının 31. yılında Efes Selçuk Belediyesi hizmet binası önünde toplanan kalabalık, Uğur Mumcu Anıtı'na yürüdü. Anıta karanfil bırakılmasıyla başlayan anma etkinliğinde konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Efes Selçuk Şubesi Başkanı Güllü Kartal, aydınların farklı dönemlerde katledilmesinin ulusal birlik ve beraberlik karşısında duran emperyalist güçlerin karanlık bir stratejisi olduğuna dikkat çekti. Güllü Kartal, "70'li yılların başında faşizmi 12 Mart 1971 faşizmi ile başlatılan, Sivas, Çorum, Maraş katliamları ve Abdi İpekçi cinayeti ile 80'lerin 12 Eylül despotizmi ile buluşturulan, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve diğerleriyle sürdürülüp Ahmet Taner Kışlalı cinayetiyle 2000'lere ulaştırılan bu strateji ile emperyalizm, engel gördüğü ulusalcı aydınları, namuslu gazetecileri, gerçek toplum önderlerini yok etmiş, yolunu temizlemiş, yazık ki başarılı da olmuştur" dedi.

Uğur Mumcu suikastının asla unutulmayacağını belirten Kartal; "Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; Kemalizm'in namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asarak Yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma kararlılığımızla yitirdiğimiz bütün vatanseverlerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Mücadeleleri ışığımız, yolları yolumuzdur" dedi.

"UĞUR MUMCU CESARETİN ADIDIR"

Anma etkinliğinde konuşan ve konuşmasında suikastın üstünden geçen 31 yıla rağmen Uğur Mumcu'nun fikirlerinin yaşadığına dikkat çeken Efes Selçuk Belediyesi CHP Meclis Üyesi Metin Erkan, "Uğur Mumcu sadece bir duayen bir araştırmacı, büyük bir gazeteci, kalemi kuvvetli bir yazar değildir. Uğur Mumcu cesaretin adıdır, bir duruşun adıdır.  O duruş ki; eğilmez, bükülmez, susturulamaz. Çünkü o duruş Kuvay-i Milliye duruşudur. O duruş Mustafa Kemal'in duruşudur. O duruş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda durmadan, korkmadan, canı pahasına yürüyen bir duruştur.  "Vuruldun Ey kalpaksız Kuvay-i Milliyeci, Cesur Kalem Unutmadık, Unutmadık, Unutmayacağız seni…" dedi.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu anısına düzenlenen anma etkinliği Metin Güler'in sunumuyla gerçekleşen "Aydınlık Türküler, Umutlu Şiirler"  adlı müzik ve şiir dinletisinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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