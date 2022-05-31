Efes Selçuk'ta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaşama Geçiyor - Haberler

Efes Selçuk Belediyesi Eşitlik Birimi çalışmaları kapsamında kadınlar için İZAV (İzmir Avukatları 100. Yıl Derneği) iş birliğiyle düzenlenen Temel Hukuk Eğitimi son olarak Efes Selçuk'un Gökçealan Mahallesi'nde gerçekleşti.

Eğitime katılan kadınlara Avukat Zübeyde Aksay tarafından Savcılık Başvuru Süreçleri, Aile Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hakları, İcra Hukuku, SGK Başvuru Süreci ve Kooperatif Kurulumu konu başlıkları altında bilgiler verildi.

Daha önce Efes Selçuk Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda ve Zeytinköy'de düzenlenen eğitimler önümüzdeki günlerde de Efes Selçuk'un köylerinde devam edecek. Efes Selçuk Belediye meclisinden çıkan kararla kurulan Eşitlik Birimi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen Temel Hukuk Eğitimi ile kadınların aile içerisinde ve sosyal hayatta hukuki bir sürece dahil olması gerektiğin durumlarda daha bilinçli olması amaçlanıyor.

Eğitime katılan kadınlara ayrıca Kadın Dayanışma Merkezi'nde verilen psikolojik, hukuksal danışmanlık hizmetleri ve kurslar ile Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Deppo Efes hakkında da bilgi verildi.

ANKA / Yerel