Efeler Gastronomi Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Efeler Gastronomi Festivali için geri sayım başladı. Festival, 28-30 Nisan arasında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda yapılacak.

Efeler Belediyesi'nin Gastronomi Festivali'nin programı açıklandı. Üç gün boyunca devam edecek festivalde yemek yarışmaları, mutfak atölyesi çalışmaları, sergiler, paneller, söyleşiler düzenlenecek. Festivalde; Sahrap Soysal, Hazer Amani, Ali Ronay, Nebil Özgentürk, Halil Ergün ve Hale Soygazi gibi ünlü isimler de yer alacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye özgü tatların ve Ege mutfağının tanıtımı için yaşama geçirdiği festival, 28 Nisan Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle başlayacak. Açılışın ardından "Bir Tabak Ot Yemeği" isimli sergi ziyarete açılacak. Saat 14.15'te ise moderatörlüğünü Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atillla'nın yapacağı "Bir Tabak Ot Yemeğinin Hikayesi" isimli söyleşi yürütülecek. Söyleşiler aynı gün saat 15.00'te Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk'in moderatörlük yapacağı "Ege'nin Gastronomi Turizmi" başlığıyla devam edecek. Saat 16.00'da bu kez sahne, yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal'ın olacak. Soysal, Mutfak Atölyesi çalışmaları ile festivale katılanlara bir açılış gösterisi sergileyecek.

Sergiler, paneller ve tadım çalışmaları ile devam edecek ikinci günde ise usta şef Hazer Amani, gazeteci-yazar Nebil Özgentürk ve duayen tiyatro sanatçısı Halil Ergün, Efelerli vatandaşlarla buluşacak. Festivalin son gün konuğu oyuncu Hale Soygazi olacak. Sunumlar, söyleşiler, yarışmalar ve gösterilerle devam edecek olan festivalde coşku gün boyu sürecek.

AYDIN'IN YÖRESEL TATLARI YARIŞACAK

Festival kapsamında düzenlenecek yemek yarışmaları da lezzet mücadelesine sahne olacak. En lezzetli tabağı sunmak için kolları sıvayacak maharetli eller, festivalin ilk günü "Aydın Yöresi Et Yemekleri", ikinci gün "Aydın Yöresi Zeytinyağlılar", son gün ise "Aydın Yöresi Tatlıları" temalı yarışmalarla hünerlerini ortaya koyacak.

Bu çapta bir gastronomi festivalinin Efeler'de ikinci kez düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Atay, festival için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Belediye çalışanlarımız hazırlıklar için yoğun emek sarf ettiler hepsine teşekkür ediyorum. İlçemizin, ilimizin ve Ege'nin yöresel yemeklerinin tadılacağı ve tanıtılacağı bir festival olacak. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.