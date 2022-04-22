Efeler'den kardeş şehri Gönen'e 23 Nisan hediyesi

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi, kardeş şehri Isparta Gönen'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk oyun grubu malzemeleri hediye etti.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü ve beraberindeki heyet, Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen'i makamında ziyaret etti. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi, Başkan Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Gönen Belediyesi'ne çocuk oyun grubu malzemelerini teslim etti. Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Demirkol, Başkan Atay'ın selamını Başkan Kesmen'e iletti.

Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen ise nazik ziyaretleri ve hediyeler için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyet nezdinde Başkan Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel