İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

Efeler'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı ve yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

Efeler'de uyuşturucu operasyonu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adres ve şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi yakalanırken, 6yaklaaşık 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adres ve şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Ç.K. ve O.K. isimli 2 şüpheli yakalandı. Efeler ilçesi Ata Mahallesi'ndeki 1 ikamette, araçta ve 5 şahıs üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde 45 gram metamfetamin maddesi, 60 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 50 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.K. isimli şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.