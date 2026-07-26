Haberler

Efeler’de üreticilere bitki koruma ürünleri ve B-Reçete sistemi anlatıldı

Efeler’de üreticilere bitki koruma ürünleri ve B-Reçete sistemi anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde sürdürülen ’Cuma Buluşmaları’ programı kapsamında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Baltaköy Mahallesi’nde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde sürdürülen 'Cuma Buluşmaları' programı kapsamında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Baltaköy Mahallesi'nde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda üreticilere, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi (BKÜTS) kapsamında uygulanan B-Reçete sistemi tanıtılarak, bitki koruma ürünlerinin reçeteli temini, doğru ürün seçimi ve tavsiye dışı kullanımın önlenmesine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Programda çevre ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra güvenilir ve sürdürülebilir tarımsal üretimin önemi de vurgulandı. Toplantının soru-cevap bölümünde ise üreticilerin görüş ve talepleri dinlenirken, uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle sahada bir araya gelmeye, Bakanlığın uygulamaları ve güncel tarımsal mevzuat hakkında bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Bilgilendirme toplantısına Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, müdürlük teknik personeli, Baltaköy Mahalle Muhtarı Yakup Ozan ile mahallede faaliyet gösteren üreticiler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor

Milyonlarca araç sahibi dikkat! 5 gün içinde ödenmesi gerekiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor

Silahını kapan sahile koştu! Halk olası çıkarmayı bekliyor
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu

Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü: Görüntüler dehşet verici
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi