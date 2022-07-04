Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Haberler

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Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

ANKA - Yerel
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Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Türkiye Tenis Federasyonu’nun Aydın Tenis Spor Kulübü iş birliğinde düzenlediği Efeler Belediyesi 14 Yaş Tenis Turnuvası, kupa töreni ile son buldu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, turnuvaya katılan tüm genç sporcuları tebrik ederken, kupa töreninde Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, Aydın Tenis Kulübü Başkanı Hasan Dinçer ve Efeler Belediyesi birim müdürleri, kazanan sporculara ödüllerini takdim etti.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun Aydın Tenis Spor Kulübü iş birliğinde düzenlediği Efeler Belediyesi 14 Yaş Tenis Turnuvası, kupa töreni ile son buldu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, turnuvaya katılan tüm genç sporcuları tebrik ederken, kupa töreninde Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, Aydın Tenis Kulübü Başkanı Hasan Dinçer ve Efeler Belediyesi birim müdürleri, kazanan sporculara ödüllerini takdim etti.

Efeler'de 30 Haziran Perşembe günü başlayan ve dört gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından genç sporcuları ağırlayan turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Turnuvada, Ankara, Antalya, Muğla, İzmir, Uşak, Bodrum, Fethiye, Dalaman, Alanya ve Aydın'dan 42 erkek, 28 kadın sporcu kendi gruplarında mücadele etti. Tenis Turnuvası'na Aydın ilinden ise 11 sporcu katılırken; Yalın Koçuk, 1'inci Grup şampiyonu; Çınar Candan, 1'inci Grup ikincisi; Ali Eren Baran, 4'üncü Grup Şampiyonu; Eymen Torun, 4'üncü Grup dördüncüsü; Berk Uz, 5'inci Grup üçüncüsü; Şükriye Ezgi Akyol, 1'inci Grup üçüncüsü ve Ayça Çakıcı 4'üncü Grup ikincisi oldu.

ANKA / Yerel

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