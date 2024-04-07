Efe Hazretleri Vakfı'nın Ramazan Ayı İftar Programları Devam Ediyor

Efe Hazretleri Vakfı'nın Ramazan ayındaki geleneksel iftar programları bu sene de devam etti. Külliye de yedi iftar programı yapıldı.

Pasinler ilçesi Alvar Mahallesi'ndeki mihmanhanede her hafta sonu icra edilen iftar programlarında şehrin muhtelif kesimlerinden yüzlerce misafir ağırlandı. İlk olarak şehrin üst protokolünün ağırlandığı programlarda daha sonra şehrin yatılı kuran kurslarında hafızlık yapan 80 kuran bülbülü misafir edildi. Yine şehirden ve civar köylerden gelen misafirlerle devam eden iftar programlarının sonuncusu Kadir Gecesi'nde yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu son iftar programına Alvar Köyü sakinleri ve şehirden aileleriyle birlikte gelen yaklaşık 300 kişi katıldı. Yemekten sonra Efe Hazretleri Türbe Camii'nde kılınan teravih namazının ardından Efe Hazretleri, yakınları ve geçmişler için okunan yaklaşık 1500 hatimin duası yapıldı, Hz. Peygamber (s.a.v)'in sakal-ı şerifi cemaatin ziyaretine açıldı. Ardından mihmanhanedeki çay, sohbet ve gazel faslıyla program sona erdi. - ERZURUM