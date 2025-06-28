Edremit'te Yeni Devlet Hastanesi İnşaatı Hızla İlerliyor

Edremit'te Yeni Devlet Hastanesi İnşaatı Hızla İlerliyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilen 300 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı devam ediyor. 2026 yılı sonu veya 2027 yılı başında hizmete açılması hedeflenen hastanede birçok modern sağlık birimi yer alacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilen 300 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 8 Mayıs 2023 tarihinde ihalesi yapılan ve aynı yıl yapımına başlanan hastane projesi, Camivasat Mahallesi 920 ada 3 parselde toplam 90 bin metrekarelik inşaat alanında yükseliyor. Bodrum, zemin ve 5 kattan oluşacak şekilde planlanan hastanenin, 750 iş günü içerisinde tamamlanarak 2026 yılı sonu veya 2027 yılı başında hizmete açılması hedefleniyor. DKR İnşaat firması tarafından yürütülen proje kapsamında 14 bin metrekarelik alanda kurulacak sağlık kompleksinde 600 araçlık otopark, acil servis, poliklinikler, ameliyathaneler, palyatif bakım ve yanık ünitesi, 3. basamak yoğun bakım, anjiyo, yenidoğan yoğun bakım, doğumhane, diyaliz merkezi, kan merkezi, kreş ve heliport gibi birçok sağlık birimi yer alacak.

İnşaat sahasında incelemelerde bulunan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Yeni Edremit Devlet Hastanemizin inşaatı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Şu anda kaba inşaatın fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 65 seviyelerine ulaştı. Genel toplamda ise inşaatın fiziksel ilerleme oranı yüzde 45 seviyesinde. Bu yatırımı büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın en modern sağlık hizmetlerine kavuşabilmesi için tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Kaymakam Odabaş, hastanenin yalnızca Edremit'e değil tüm körfez bölgesine hizmet vereceğini ve sağlık turizmine de katkı sağlayacağını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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