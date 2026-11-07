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Edremit'te otomobil evin bahçesine girdi, ters dönen araçta sürücü hayatını kaybetti

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Edremit'te otomobil evin bahçesine girdi, ters dönen araçta sürücü hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Edremit-Kızılkeçili yolu Gülbahçe mevkisinde bir evin bahçesine girerek ters döndü. Araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine giren ve ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Edremit-Kızılkeçili yolu Gülbahçe mevkisinde meydana geldi. Kontrolden çıkan 10 IZ 624 plakalı otomobil, yol kenarındaki müstakil bir evin bahçesine girerek ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kimliği henüz öğrenilemeyen ve araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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