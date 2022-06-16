Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'dan hüzünlü veda - Haberler

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Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'dan hüzünlü veda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'dan hüzünlü veda

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 yıldır görev yapan Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'nın emekliye ayrılması nedeniyle diyanet çalışanları kahvaltı düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 yıldır görev yapan Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'nın emekliye ayrılması nedeniyle diyanet çalışanları kahvaltı düzenledi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya müftülük çalışanları ile din görevlileri katıldı. Müftülük Şube Müdürü Adem Albayrak, emekli olan Ahmet Yayla'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kahvaltıda din görevlileri adına konuşan Bekirefendi Camii Baş İmamı Mehmet Ali Özdemir ise yaptığı konuşma ile hüzün dolu anlar yaşanmasına neden oldu. 'Vedalar zordur' diyen Özdemir, gözyaşlarını tutamadı. Ardından ise Yayla ile personel tek tek vedalaştı.

Edremit'e Sıddık Durmuş atandı

Öte yandan Edremit Müftülüğü'ne ise Manisa Müftü Yardımcısı Sıddık Durmuş atandı.

Biri kız 5 çocuk sahibi olan Durmuş'un sırasıyla Çankırı-Kurşunlu İlçe Müftülüğü, Manisa-Selendi İlçe Vaizliği, Çorum-Laçin İlçe Müftülüğü, Almanya-Frankfurt Başkonsolosluğu bünyesinde Din Görevliliği, DİB- Dini Yayınlar Dairesi Musahhihliği, Kahramanmaraş-Göksun İlçe Müftülüğü, Ankara-Kızılcahamam İlçe Müftülüğü, İzmir-Menderes İlçe Müftülüğü, Uşak İl Müftü Yardımcılığı'nın ardından Soma İlçe Müftülüğü yaptıktan sonra 2021 yılından bu yana Manisa İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Yayla Balıkesir Hisarcık Edremit Yerel Haberler

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