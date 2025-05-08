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Edremit Jandarma Komutanlığı'na Yerli TOGG Tahsis Edildi

Edremit Jandarma Komutanlığı'na Yerli TOGG Tahsis Edildi
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Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sergilenen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na tahsis edildi. Araç, asayişin sağlanması ve devriye görevlerinde kullanılacak.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tanıtıldı.

Etkinlikte sergilenen TOGG aracı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen TOGG'un özellikle turizm bölgelerinde asayişin sağlanması, suçun önlenmesi ve devriye görevlerinde aktif olarak kullanılacağı bildirildi.

Trafik Haftası kapsamında düzenlenen programda Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da Jandarma'ya teslim edilen TOGG aracını yakından inceledi.

Yetkililer, modern teknolojilerle donatılan TOGG'un Jandarma'nın saha görevlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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