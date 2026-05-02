Edremit'in el yapımı bıçakları dünya vitrininde

Balıkesir'in Edremit Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan El Yapımı Bıçakçılık Kursu, geleneksel sanatı uluslararası platforma taşıdı.

Balıkesir'in Edremit Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan El Yapımı Bıçakçılık Kursu, geleneksel sanatı uluslararası platforma taşıdı. Kursiyerlerin usta öğretici Metin Manav öncülüğünde hazırladığı özgün eserler, Bursa'da düzenlenen Uluslararası Bıçak Festivali'nde estetik ve işçiliğiyle ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Edremit Halk Eğitimi Merkezi, önemli bir başarıya imza attı. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren El Yapımı Bıçakçılık Kursu'nda eğitim gören kursiyerlerin büyük bir titizlikle ürettiği bıçaklar, Bursa'da kapılarını açan Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nde sergilendi. Geleneksel tekniklerin modern tasarımlarla harmanlandığı stantta yer alan ürünler; kalite, keskinlik ve estetik açıdan yerli ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında kritik bir rol üstlenen kursta, çeliğin ateşle buluştuğu zorlu üretim süreçleri bilimsel ve sanatsal bir disiplinle ele alınıyor. Uluslararası festivalde yer alan ürünler, Edremit'in yöresel zanaat potansiyelini küresel ölçekte tanıtma fırsatı sunarken, usta öğretici Metin Manav'ın rehberliğinde yetişen kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, fuarın en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Ziyaretçiler, geleneksel Türk bıçakçılık sanatının modern dokunuşlarla nasıl sanata dönüştüğünü yakından inceleme şansı buldu.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, kursiyerlerin mesleki becerilerini geliştirmek ve motivasyonlarını artırmak adına bu tür uluslararası organizasyonların hayati önem taşıdığını vurguladı. Yapılan açıklamada, yöresel sanatların tanıtımını uluslararası platformlara taşıma hedefinin başarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken; usta öğretici ve kursiyerlerin özverili çalışmaları takdirle karşılandı. El sanatlarının ekonomik bir değere dönüşmesini destekleyen merkezin, geleneksel sanatları yaşatmaya yönelik projelerine hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
