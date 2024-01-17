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Edremit Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Edremit Belediyesi, doğal gaz çalışmalarının ardından bozulan cadde ve sokak yollarını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde parke taşı döşeme, tesviye ve genişletme gibi çalışmalar yapılırken aynı zamanda doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolların da yapımı hızla devam ediyor.

Edremit Belediyesi kent genelinde yol yapım ve çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde süren doğal gaz çalışmalarının ardından bozulan cadde ve sokak yolları hızla yenileniyor.

Edremit Belediyesi ekiplerince kent genelinde çalışmalar dört koldan sürdürülüyor. İlçe genelinde parke taşı döşeme, tesviye, genişletme ve benzeri gibi çalışmalar sürerken aynı zamanda doğal gaz alt yapı çalışmaları çerçevesinde bozulan yolların da yapımı hızla devam ediyor.

Bu doğrultuda ilçe merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde TOKİ ve Kartal Evleri Mevkii'nde doğal gaz çalışması nedeniyle kazılan cadde ve sokaklarda yenileme ve yapım çalışmaları Fen İşleri ekiplerince tüm hızıyla gerçekleştiriliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bakım ve onarım faaliyetlerinin hızla devam ettiğini belirterek "Yol bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Yolların düzenlenmesi ile hem daha güvenli bir ulaşım sağlanacak aynı zamanda şehrimizin görünümünü de çağdaş ve estetik bir görünüme dönüşüyor. Hep birlikte, daha iyi bir Edremit için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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