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Edremit Belediyesi Avcılar Mahallesi Meydanı Yenileniyor

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Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'ndeki meydanı antik bazalt taşlar ile modern bir görünüme kavuşturuyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 2000 metrekarelik alan antik bazalt taşlar ile kaplanırken, yağmur olukları ve kaldırımlar da yenileniyor.

Edremit Belediyesi Avcılar Mahallesi'ndeki meydanı yeniliyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda meydan, antik bazalt taşlar ile modern bir görünüme kavuşuyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Mahallesi girişinden itibaren yapılan, meydan düzenlemesini de kapsayan çalışmalarda sona geliyor. İç sokaklar dahil olmak üzere 2000 metrekare üzerindeki yollar antik bazalt taşlar ile kaplanıyor. Yağmur oluklarının yapımı tamamlanırken, yol kenarları ve kaldırımlar da yenileniyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Merkez kırsal ayrımı yapmadan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bize gelen talepleri değerlendirdik ve uyumlu olması açısından meydan dahil sokaklarımızı ve mahallemizin girişini yeniliyoruz. Mahallemizin dokusuna uygun taşlar ile birlikte sokaklarımız daha güzel olacak. Söz verdiğimiz gibi çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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