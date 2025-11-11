Haberler

Edirnespor'dan 10 Futbolcu Bahis Soruşturması Kapsamında PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında Edirnespor'da oynayan 10 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu durum, Edirnespor'un 3. Lig 1. Grup'taki 11. hafta maçının 30 Kasım 2025'e ertelenmesine sebep oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı gerekçesiyle bin 24 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti.

Açıklanan listede, Edirnespor'dan şu futbolcuların isimleri yer aldı:

"Cevatcan Ekinci, Alp Fidanoğlu, Ahmet Yağız Gençtürk, Görkem Can Güner, Sezer Kahraman, Furkan Kara, Deniz Kodal, Ahmet Efe Şimşek, Ömer Faruk Yaylacı, Efe Yüceer."

Bu gelişme nedeniyle Edirnespor'un 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçı 30 Kasım 2025 Pazar gününe ertelendi.

