Edirnekapı Şehitliği'nde bayram öncesi hüzünlü ziyaret

Edirnekapı Şehitliği'nde bayram öncesi hüzünlü ziyaret
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Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitlerinin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar İstanbul'daki Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Kabir ziyareti yapan şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Oğlunun kabrini ziyarete gelen Nurettin Ercan, "Oğlumun görevi üsteğmendi. 2007 yılında Isparta Davraz Dağı'nda şehit oldu. Bayram bizim için anlam ifade etmiyor. Benim oğlumun şehit olması bayrama yakındı. Kuzey Irak'ta görevliydi. Daha önce burada kurban kesmişti" dedi.

Evladını 2015 yılında şehit veren Suna Darboğaz ise, "Bayramımız hüzünlü geçiyor. Ama inancımız tam, sabrımızı korumaya çalışıyoruz. Rabbim makamlarını cennet etsin. Her şey bayrağımız için. Oğlum 2015 yılında şehit oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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