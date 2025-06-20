Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, kılınan cenaze namazının ardından Edirne Yenişehir Mezarlığına defnedildi. Törene birçok protokol üyesi katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Edirne Valiliğinde düzenlenen resmi töreninin ardından Beypınar'ın cenazesi Üç Şerefeli Camisine getirildi.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası merhum Vali Yardımcısı Beypınar'ın cenazesi, Edirne Yenişehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine çok sayıda protokol üyesi katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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