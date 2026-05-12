Uzunköprü'de 'Kurban Kesim Elemanı Kursu' açılıyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü Kaymakamlığı, Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kurban Bayramı öncesi "Kurban Kesim Elemanı Kursu" düzenlenecek.

18-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurs için başvurular E-Yaygın sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile yapılacak. Yetkililer kontenjanın sınırlı olduğunu belirterek vatandaşların başvurularını gecikmeden tamamlaması çağrısında bulundu. Kursta katılımcılara dini hükümlere, hijyen kurallarına ve hayvan refahına uygun kesim eğitimi verilecek

Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezini 18-22 Mayıs tarihleri arasında 0284 513 13 16 numaralı telefondan ulaşabilineceği belirtildi. - EDİRNE

