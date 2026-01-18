Haberler

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Aytaç Dilci oldu

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Aytaç Dilci oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 32. Olağan Genel Kurulu'nda, gergin geçen seçimler sonucunda mavi liste adayı Aytaç Dilci başkanlığa seçildi. Oda üyeleri arasındaki seçimde Dilci 457 oy alarak mevcut başkan Ali Şahin'i geçmeyi başardı.

EDİRNE (İHA) – Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gergin geçen seçimlerin ardından mavi liste ile aday olan Aytaç Dilci başkanlığa seçildi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 32. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimlerin ardından sona erdi. Gergin anlara sahne olan genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Kentte bin 179 üyesi bulunan Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda 827 geçerli oy kullanıldı. Seçimlere mavi liste ile giren Aytaç Dilci 457 oy alırken, kırmızı liste ile yarışan mevcut başkan Ali Şahin ise 367 oyda kaldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Aytaç Dilci, odanın yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda bulunan üyeler sonucu alkışlarla karşılarken, yeni başkan Aytaç Dilci'nin önümüzdeki günlerde yönetim kurulu ile birlikte mazbatasını alarak göreve başlaması bekleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli