Edirne'nin Havsa İlçesindeki İç Gümrük ve Sanayi Kurulması Planlanan Alan İçin Mahkemeden Çıkan İptal Kararı Halen Uygulanmadı

Edirne İdare Mahkemesi, Havsa ilçesinde iç gümrük ve sanayi kurulması planlanan 'Zarbun Çiftliği’ hakkında, 1’inci derece tarım alanı olması nedeniyle Havsa Belediyesinin almış olduğu mevzi imar planı ve kamu alanı düzenlenmesine ilişkin kararı aralık ayında iptal etti. Kararın belediye tarafından uygulanmamasını eleştiren Avukat Coşkun Molla, “Davamız aralık ayında sonuçlandı. Belediyeye de tebliğ edildiği halde, 5 Ocak’ta ‘Mahkeme kararını yerine getirin’ şeklinde bir talepte bulunduk. Ama ne yazık ki, görüyoruz ki, mahkeme kararlarının belediye tarafından yerine getirilmemesi son derece üzücü. Bir hukuk devletinde olmaması gereken durumla karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz” dedi.

Edirne İdare Mahkemesi, Havsa ilçesinde iç gümrük ve sanayi kurulması planlanan 'Zarbun Çiftliği' hakkında, 1'inci derece tarım alanı olması nedeniyle Havsa Belediyesinin almış olduğu mevzi imar planı ve kamu alanı düzenlenmesine ilişkin kararı aralık ayında iptal etti. Kararın belediye tarafından uygulanmamasını eleştiren Avukat Coşkun Molla, "Davamız aralık ayında sonuçlandı. Belediyeye de tebliğ edildiği halde, 5 Ocak'ta 'Mahkeme kararını yerine getirin' şeklinde bir talepte bulunduk. Ama ne yazık ki, görüyoruz ki, mahkeme kararlarının belediye tarafından yerine getirilmemesi son derece üzücü. Bir hukuk devletinde olmaması gereken durumla karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz" dedi.

Avukat Coşkun Molla, bugün yaptığı açıklamada, Havsa'daki Zarbun Çiftliği olarak bilinen bölgenin 1/100.000 ve 1/25.000 planlara aykırılık teşkil ettiğini, tarım arazisi olduğu halde planlamaya açılmasının, sanayi bölgesi ilan edilmesinin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Molla, Edirne İdare Mahkemesi'nde Havsa Belediyesi'ne karşı açılan davayı aralık ayında kazanmalarına rağmen Havsa belediyesinin kararı halen uygulamadığına dikkat çekti.

"DAVAYI KAZANMIŞ DURUMDAYIZ"

Molla açıklamasında, şunları kaydetti:

"Açmış bulunduğumuz plan iptali davası olumlu bir şekilde neticelendi. Daha önce mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı gereğince Havsa Belediyesi'nin Zarbun Çiftliği olarak bilinen bölgede üst ölçekli planlara aykırı bir planlama yapmak suretiyle bu bölgeyi parselizasyona tabi tutması ve bir kısmını da iç gümrük alanı tahsis etmesi kararına karşı açmış olduğumuz davayı kazanmış durumdayız.

"İNANIYORUM Kİ, HUKUKUN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRECEKTİR"

Davayı açma gerekçelerimizden en önemlisi önceki mahkeme kararlarını ve her şeyden önce 1/100.000 ve 1/25.000 planlara aykırılık teşkil ettiğini ve tarım, toprak açısından tarım arazisi olduğu halde planlamaya açılması, sanayi bölgesi ilan edilmesinin hukuka, yasalara ve mahkeme kararlarına aykırı olmasına dayanarak açmış olduğumuz bir davaydı. Bu davada da başarılı olduk. Çünkü mahkeme de kararda belirttiği üzere Havsa Belediyesi bu bölgenin birinci sınıf tarım arazisi olmasına rağmen sanayiye açmış olması hukuka uygun değil. Ayrıca Toprak Kanunu'na da uymadığını ve daha önemlisi hukuksal açıdan önemli olan konu da şu; Daha önce bu konuda Danıştay'ın kararı olmasına rağmen keza Edirne İdare Mahkemesi'nin kararına rağmen Havsa Belediyesi'nin bunu ısrarla sürdürmesi ve kendi hazırlamış olduğu planı uygulamaya kalkışmasıdır. Davamız aralık ayında sonuçlandı. Belediyeye de tebliğ edildiği halde, 5 Ocak'ta 'Mahkeme kararını yerine getirin' şeklinde bir talepte bulunduk. Ama ne yazık ki, görüyoruz ki, mahkeme kararlarının belediye tarafından yerine getirilmemesi son derece üzücü. Bir hukuk devletinde olmaması gereken durumla karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Bir bakıma kamuyu temsil eden Havsa Belediyesinin bu tür mahkeme kararlarını uygulamaması veya uygulamadan kaçınması bizi üzüyor. Havsa Belediyesi Başkanı, o da bizim meslektaşımızdır. İnanıyorum ki, hukukun gereklerini yerine getirecektir."

AKP'li Aydın Balkan Havsa Belediye Başkanlığını yürütüyor.