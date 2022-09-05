Edirne haberleri! Edirne'de Yapılacak Millet Bahçesine Sol Parti'den Tepki

Edirne gelişmesine göre SOL Parti Edirne İl Örgütü, halk arasında ‘Söğütlük’ olarak bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri’nin Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesine tepki gösterdi. SOL Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Şafak Engincan Çolak, "Yapılmak istenenin, yapılacak olanın ne olduğunu biz biliyoruz. Birilerine rant sağlamak ve kendi yaşam biçimlerini bize dayatmak" dedi.

SOL Parti Edirne İl Örgütü, halk arasında 'Söğütlük' olarak bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri'nin, Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine tepki gösterdi. SOL Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Şafak Engincan Çolak, "Yapılmak istenenin, yapılacak olanın ne olduğunu biz biliyoruz. Birilerine rant sağlamak ve kendi yaşam biçimlerini bize dayatmak" dedi.

SOL Parti Edirne İl Örgütü, 'Söğütlük' olarak bilinen İzzet Arseven Kert Ormanı ve Mesire Yeri'nin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Sol Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Şafak Engincan Çolak, okudu. Çolak, şunları söyledi:

"BUGÜNKÜ HALİNİ KULLANANLAR MİLLET DEĞİL Mİ?"

"Siyasal iktidar kendi yaşam biçimine, kendi dünya görüşüne uygun görmediği her şeyi ya yok ediyor ya da bir bahane uydurup değiştiriyor. Son günlerde Söğütlük Kent Ormanı gündemde. Neymiş 'millet bahçesi' yapacaklarmış. Söğütlük Kent Ormanı'nda Edirne Belediyesi, temizlik ve bakım hizmetlerinin yanı sıra, belediyenin işlettiği ufak bir mekan ile Edirnelilere hizmet vermekteydi. Söğütlük, kentlilerin soluklandığı ailesi ile gelip piknik yaptığı, alkollü-alkolsüz içkilerini kimseyi rahatsız etmeden içtikleri bir yaşam alanıdır ve öyle kalmalıdır. 'Söğütlüğü, Millet Bahçesi yapacağız' diyorsunuz. Soruyoruz? Söğütlüğü bugünkü hali ile kullananlar millet değil mi? Yapılmak istenenin, yapılacak olanın ne olduğunu biz biliyoruz. Birilerine rant sağlamak ve kendi yaşam biçimlerini bize dayatmak. SOL Parti Edirne Örgütü olarak bu dayatmanızı asla kabul etmiyoruz. Söğütlük Kent Ormanı Edirnelilere aittir öyle kalmalıdır. Edirne halkına ve örgütlü yapılara çağrımızdır, kent ormanına sahip çıkalım."