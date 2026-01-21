Edirneli umreciler Selimiye Meydanı'nda karşılandı

Edirne'den 31 Aralık gecesi kutsal topraklara uğurlanan 75 kişilik umre kafilesi, yaklaşık 20 gün süren programın ardından kente döndü. Umre görevlerini tamamlayan vatandaşlar, Selimiye Meydanı'nda aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.

Edirne'den Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 31 Aralık gecesi kutsal topraklara uğurlanan 75 kişilik umre kafilesi, ibadetlerini tamamlayarak kente döndü. Kafileyi karşılamak için Selimiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Kutsal topraklardan dönen umreciler, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Umreden dönen vatandaşlar, kutsal topraklarda geçirdikleri her anın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Kafilede yer alan Mukadder Balıkçı, kutsal topraklarda geçirdikleri günlerin tarifsiz olduğunu belirterek, "Çok güzel ve huzur dolu bir umre geçirdik. Rabbim herkese nasip etsin. Oranın güzelliği anlatılarak değil, yaşanarak anlaşılır. Ayrılırken hüzünlendik ama sevdiklerimize kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski cami imamı ve grup hocası Hasan Cerrah ise umre sürecinin dolu dolu geçtiğini vurgulayarak, "Umrecilerimizle birlikte hem kendimiz hem de memleketimiz için dualar ettik. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin. Gitmeyenlere de en kısa zamanda bu kutsal yolculuğu nasip etsin" dedi.

Umreden dönen Latife Tekdemir de 20 gün boyunca yoğun bir ibadet programı gerçekleştirdiklerini belirterek, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu ve çok duygulandığını ifade etti. - EDİRNE