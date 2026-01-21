Haberler

Edirneli umreciler Selimiye Meydanı'nda karşılandı

Edirneli umreciler Selimiye Meydanı'nda karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'den kutsal topraklara uğurlanan 75 kişilik umre kafilesi, 20 gün süren ibadet programlarının ardından geri döndü. Umreciler, aileleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Edirne'den 31 Aralık gecesi kutsal topraklara uğurlanan 75 kişilik umre kafilesi, yaklaşık 20 gün süren programın ardından kente döndü. Umre görevlerini tamamlayan vatandaşlar, Selimiye Meydanı'nda aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.

Edirne'den Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 31 Aralık gecesi kutsal topraklara uğurlanan 75 kişilik umre kafilesi, ibadetlerini tamamlayarak kente döndü. Kafileyi karşılamak için Selimiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Kutsal topraklardan dönen umreciler, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Umreden dönen vatandaşlar, kutsal topraklarda geçirdikleri her anın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Kafilede yer alan Mukadder Balıkçı, kutsal topraklarda geçirdikleri günlerin tarifsiz olduğunu belirterek, "Çok güzel ve huzur dolu bir umre geçirdik. Rabbim herkese nasip etsin. Oranın güzelliği anlatılarak değil, yaşanarak anlaşılır. Ayrılırken hüzünlendik ama sevdiklerimize kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski cami imamı ve grup hocası Hasan Cerrah ise umre sürecinin dolu dolu geçtiğini vurgulayarak, "Umrecilerimizle birlikte hem kendimiz hem de memleketimiz için dualar ettik. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin. Gitmeyenlere de en kısa zamanda bu kutsal yolculuğu nasip etsin" dedi.

Umreden dönen Latife Tekdemir de 20 gün boyunca yoğun bir ibadet programı gerçekleştirdiklerini belirterek, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu ve çok duygulandığını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek

Bahçeli'nin kulisleri hareketlendiren sözlerinin ardından ilk görüşme
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor