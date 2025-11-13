Edirne'deki Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Yıkılacak

(EDİRNE) - Edirne'nin köklü liselerinden olan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri, 17 Kasım Pazartesi günü, 1. Murat Anadolu Lisesi'nde ders başı yapacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin yerine yenisini yapılacağını söyledi. Vali Sezer, okulun yapımı bitene kadar Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencilerinin 1. Murat Anadolu Lisesi'nde eğitime devam edeceklerini ifade etti.

Sezer, şunları kaydetti:

"Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisemizle ilgili olarak üniversite kaynaklı Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bir etüt çalışması vardı. Onunla ilgili olarak yapılan depreme dayanaklılığıyla ilgili çalışmalar sonucu binanın yıkılması kararı alındı. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'müz buradaki öğrencilerimizi taşıma noktasında nereye taşıyabiliriz konusunda bir çalışma yürütüyorlar. Büyük ihtimalle öğrencilerimizi geçici olarak yeni bina yapılana kadar 1. Murat Anadolu Lisesi'ne taşıyacağız çünkü orada öğrenci sayısı çok az. Buradaki yıkım işlemlerini tamamlayıp yatırım programına alıp oradaki liseyi de yeniden ayağa kaldıracağız. Bir taraftan da 1. Murat Anadolu Lisesi'nde boş bir kapasitemiz var malumunuz orayı da yeni restore ettirdik. İki lisemiz yeni okul yapılana kadar orada devam edecek. Etüt analiz çalışmaları daha yeni bitti. Bizim elimize yeni geldi. Geldiği gibi kararını da aldık. Yazın veya daha önce yapılmış olsaydı sonuçlar daha önce gelirdi. Daha önce de incelenmiş güçlendirme çalışması önerilmiş. Şu anki incelemede buranın yıkılmasının uygun olacağı, riskli yapı olarak görülüyor."