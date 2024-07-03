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Edirne'de Yaz Kur'an-ı Kerim kursları başladı

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Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Yaz Kur'an-ı Kerim kurslarının açılışını bildirdi. Kurslar, çocuklar ve gençler için büyük bir eğitim fırsatı sunmaktadır.

Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Yaz Kur'an-ı Kerim kurslarının açılığını bildirdi.

Müftü Başoğlu, "Başkanlığımız tarafından her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur'an Kursları, bu yıl 1 Temmuz tarihinde eğitime başladı. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim, 01 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında olacaktır. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği kurslarımız, yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Sevgili veliler burada şunu hatırlatmak istiyorum ki çoğumuz ilk dini bilgilerimizi yaz Kur'an-ı Kerim kurslarında öğrendik. Abdest almayı, namaz kılmayı, Kur'an-ı Kerim okumayı hep buralarda öğrendik. En güzel arkadaşlıkları burada kurduk. Öyleyse geliniz bu yaz, çocuklarımızı mahallemizdeki camimize gönderelim ve her biri alanında uzman olan hocalarımıza emanet edelim" dedi.

Ayrıca Kur'an kurslarının açılışı münasebetiyle İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, Mevlana Camii'nde eğitim gören çocukları ziyaret ederek çocuklar ve görevlilerle sohbet etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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