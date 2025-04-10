Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü Kutlandı

(EDİRNE) - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, anıta çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törende, polis helikopteri tören boyunca Edirne semalarında seyir uçuşu yaptı. Tören sonunda Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait resmi araçların kortej geçişi gerçekleşti.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun konuşmasında şunları kaydetti:

"180 yıldır, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapmadan, insan haklarına saygılı bir şekilde görevini sürdüren polis teşkilatı sadece güvenlik sağlamkla kalmamış, aynı zamanda toplumsal barışı, huzuru, devletin bekasının teminatı olmuştur. Milletimizin gönlünde yer edinmiş bu güzide teşkilatın birer mensubu olmak hepimiz için büyük bir sorumluluk aynı zamanda büyük bir şereftir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır' sözünde ifade edildiği gibi polislik sadece bir meslek değil, aynı zamanda yüksek bir idari, kutsal bir görevin adıdır. Bugün burada bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü olarak aynı inanç, kararlılık, vatan sevgisiyle görevimizin başındayız. Hukukun üstünlüğü esas alarak vatandaş odaklı, hizmet anlayışımızla Edirnemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."