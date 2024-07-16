Edirne'de turistik tesis işleten iş insanı çöplere tepki gösterdi

(EDİRNE) - Edirne'nin Saros Körfezi Yayla Sahili'nde turistik tesis işleten iş insanı Mustafa Altunhan, tatilcilerin bıraktığı çöplere tepki gösterdi. Altunhan, "Böyle giderse kimse plaja yiyecek içecek getiremeyecek. Ondan sonra pahalı pahalı buradan yiyip içeceksiniz" dedi.

Saros Körfezi Yayla Sahili'nde turistik tesis işleten iş insanı Mustafa Altunhan, işletmesine gelen tatilcilerin bıraktığı çöpleri telefonuyla kaydederek eleştirdi. Plajdan toplanan çöpleri sosyal medya hesabından paylaşarak, tatilcilere seslenen Altunhan, şunları kaydetti:

"Ayıp ettiklerinin herkes farkında"

"Bu çöpler bir günde plajdan toplanan çöpler. Bu yiyecekleri marketten alıyorsunuz, getiriyorsunuz müsaade ediyoruz ama giderken de çöpünüzü götürün. Ayıptır. Başkaları gibi plaja yiyecek getirmeyi yasaklayalım mı? İnsanlık yapıyoruz, 'plaja yiyecek getirmek serbest' diyoruz. Bu mu bize karşı yapılan? Getirdiğiniz gibi götürün. İnanın ki böyle giderse kimse plaja yiyecek içecek getiremeyecek. Ondan sonra pahalı pahalı buradan yiyip içeceksiniz. Bu çöpler hep dışarıdan marketten aldığınız yiyecek içeceklerin çöpleri. Karşı değilim, herkes bütçesine göre alsın getirsin ama giderken de çöpünü götürsün. Bu videoyu yayınlayarak biraz belki eğitiriz insanları. Ama çok ayıp ettiklerinin herkes farkında."