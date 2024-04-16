Edirne'de turistik gezi treni seferlerine başladı

Edirne'nin turizm potansiyelini artırmak için tasarlanan nostaljik tramvay görünümlü turistik gezi treni, tarihi yapıların arasında ilk seferini yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, protokol üyeleri ve gazeteciler bugün turistik gezi treniyle kısa bir şehir turu attı. Selimiye Meydanı önünden Edirne Valiği'ne hareket eden turistik gezi treninde, rehber protokol üyelerine tarihi yapıları tanıttı. Edirne Valisi Yunus Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turistik gezi treni hakkında bilgiler verdi.

"BİRKAÇ TANE DAHA YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sezer, şunları söyledi:

"Bizim tarihi şehirlerin bir kısıtı var. Yollar dar oluyor. Bizim yerli ve yabancı tursitlerin gezebilecekleri bir nostaljik trenler de dahil olmak üzere farklı ulaşım araçlarına ihtiyacımız var çünkü trafiği yoğun bir şekilde etkiliyor. Biz bugün nostaljik treni Turizm Haftası nedeniyle faaliyete geçirdik. Bundan birkaç tane daha yaptırmayı düşünüyoruz. Edirne'nin tarihi alanlarına giriş çıkış kolay olsun diye. Tur otobüslerini belli bir yerde toplayalım, rehberlerle geziler düzenlensin bunu amaçlıyoruz. Deneme amacıyla bunu yaptık. Birkaç hafta bu şekilde deneyeceğiz. Lokasyonlar nasıl gidiyor, deneyeceğiz. Birkaç dilde kulaklıkla tarihi yapıları anlatan, tanıtan dijital rehberlerimiz olacak. Bunu deneyeceğiz."