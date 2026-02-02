Edirne'de Kar Yağışı Nedeniyle Motokuryelerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

(EDİRNE) - Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilen kentte termometreler eksi dereceleri gösterdi.

Edirne Valiliği ikinci bir duyuraya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Kentte kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.