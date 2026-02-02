Haberler

Edirne'de Kar Yağışı Nedeniyle Motokuryelerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

Güncelleme:
Edirne'de yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Eğitime bir gün ara verilirken, hava koşullarının etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

(EDİRNE) - Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilen kentte termometreler eksi dereceleri gösterdi.

Edirne Valiliği ikinci bir duyuraya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Kentte kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
