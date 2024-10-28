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Edirne'de Öğretmenler Zeybek Gösterisi Düzenledi

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Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde, 1. Murat Anadolu Lisesi'nde öğretmenler tarafından sergilenen zeybek gösterisi öğrencilerden büyük beğeni topladı.

Edirne'de öğretmenler zeybek oynadı, öğrenciler izledi

EDİRNE - Edirne'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. Yıl dönümünde, okul öğretmenleri zeybek gösterisi beğeni topladı. Öğretmenler zeybek oynadı öğrenciler izledi.

Cumhuriyet coşkusu yaşanırken 1. Murat Anadolu lisesi öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla zeybek gösterisi sergilendi. Okul bahçesinde düzenlenen kutlama programında okulda görevli öğretmenlerin zeybek gösterisi izleyen öğrencilerden beğeni aldı. Yaşanan sürpriz karşısında duygusal anlar da yaşadı.

Edirne'de Öğretmenler Zeybek Gösterisi Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Yerel

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