Kadınlar futbol maçıyla günlerini kutladı

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen dostluk maçında anneler, futbol okulundaki çocuklarının sahasında ter döktü. Müsabaka, kadının gücüne dikkat çekti ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen anlamlı etkinlikte kadınlar dostluk maçı yaptı.

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde yeşil sahalarda anlamlı bir buluşma yaşandı. Kentte bulunan bir futbol okulu öğrencilerinin anneleri, çocuklarının antrenman sahasında bu kez kendileri ter döktü. Düzenlenen dostluk maçında iki takıma ayrılan anneler, kadının hayatın her alanındaki gücüne dikkat çekti. Çocukların ve babaların tribünden destek verdiği müsabaka, 8 Mart kutlamaları çerçevesinde unutulmaz anlara sahne oldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
