Edirne'de gençlerden insanlık dersi: Engelli vatandaşı kilometrelerce ittiler

Edirne'de iki lise öğrencisi, aküsü bittiği için yolda kalan yaşlı vatandaşın engelli aracını kilometrelerce iterek evine ulaşmasını sağladı. Gençlerin sergilediği bu duyarlı davranış takdir topladı.

Edirne'de Kırkpınar Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar, okul çıkışı evlerine doğru yürürken, yolda engelli aracıyla ilerlemekte zorlanan iki kişiyi fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan gençler, engelli aracının aküsünün bittiğini öğrenince yaşlı vatandaşları evlerine ulaşana kadar kilometrelerce iterek yardımcı oldu. Gençlerin bu duyarlı davranışı hem engelli vatandaşları hem de çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

Yapılan yardımdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten engelli vatandaşlar, gençlere teşekkür etti.

Gençlerin sergilediği bu örnek davranış, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Kalbimiz el vermedi"

Kırkpınar Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Faruk Can Şenkal, "Arkadaşımla evimize doğru yürüyorduk. Yolda iki kişiyi fark ettik, içlerinden birinin yürüme engelli olduğunu görünce kalbimiz el vermedi. İlk başta yollarına devam ettiklerini sandık ancak meğer yolda kalmışlar. Bize seslendiler. Biz de bir vatandaşlık görevi olarak, evlerine ulaşmalarına yardımcı olmak için onları ittik" dedi.

"Vatandaşlık görevi olarak yaptık"

Öğrencilerden Emir Hüseyin Vardar ise, "Biz yolda yürürken denk geldik. Bize seslendiler. Yolda kaldıklarını öğrenince yardım etmeye karar verdik. Vatandaşlık görevi olarak yaptık. Çok sevindiler, teşekkür ettiler. Biz de mutlu olduk. Gençlerimiz yaşlılara yardım etsin, herkes yardımlaşsın" ifadelerini kullandı. - EDİRNE