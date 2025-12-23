Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Ciravoğlu: "Şu Anda Grip Aşısı Yok"

(EDİRNE) - Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Grip aşısı bu sene geçen yıllara oranla daha az geldi. Şu anda grip aşısı yok. Arayan vatandaşlar maalesef eczanelerden elleri boş dönmek durumunda kalıyorlar" dedi.

Bu yıl grip aşısı stokları yetersiz kaldı. Özellikle ekim-kasım aylarında yapılması gereken ve altı aylık koruma sağlayan aşı, sınırlı ithalat ve düşük stok nedeniyle eczanelerde bulunamıyor. Vatandaşlar grip riskine karşı korunmak için aşıya ulaşamıyor.

Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "piyasada grip aşısı olmadığını" belirtti. Ciravoğlu, şunları kaydetti:

"İlaç piyasasında bir sıkıntı yaşandığı doğru. Firmalar zam beklentisi içerisindeydi. Dolayısıyla piyasaya kısıtlı sayıda ürün verildi. Depolardan da aynı şekilde eczanelere çok kısıtlı sayıda ürün geldi. Örneğin 10-20 tane istediğimiz ilacı birer tane verdiler. 20 Aralık tarihiyle yüzde 16,9 oranında bir zammı Sağlık Bakanlığı onaylayınca bu durum büyük ölçüde düzelmiş oldu ve piyasaya daha normal koşullarda ilaçlar sevk edilmeye başlandı.

Bu fiyatın belirlenmesinde de ilaç fiyat kararnamesi gereği belirlenen bir avro fiyatı var. Bu avro fiyatı 25,33 lira olarak belirlendi. İlaçlar bunun üzerinden fiyatlandırılıyor. Burada piyasadaki avro değeri düşünüldüğünde kurum ödemesi geri olan ilaçlarda fiyatın da yaklaşık olarak piyasanın yarısına denk geldiği görülüyor. Dolayısıyla Almanya ya da Avrupa'daki ilaç fiyatlarıyla Türkiye'deki ilaç fiyatlarının yarı yarıya olduğunu görmemiz olanaklı. İlacın ucuzluğu burada komşu ülkelerin de gündemine geliyor. Komşu ülkelerimizden gelip bazı reçetesiz satılan ilaçları Türkiye'den temin etmelerinin bir nedeni de bu oluyor.

Grip aşısı bu sene geçen yıllara oranla daha az geldi. Genellikle ekim-kasım ayında vurdurulması gereken bir aşı. Çünkü 6 aylık bir koruma süreci var. Kış aylarının bu sürecin içerisinde kalması planlanıyor. Bunun dışında yılın her döneminde riskli kişiler için vurulması mümkün. Şu anda grip aşısı yok. Arayan vatandaşlar maalesef eczanelerden elleri boş dönmek durumunda kalıyorlar."