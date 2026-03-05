Haberler

Dedesinden kalan davulla mahalleliyi sahura uyandırıyor

Dedesinden kalan davulla mahalleliyi sahura uyandırıyor
Edirne'de 23 yaşındaki Umurcan Zurna, dedesinden kalan davuluyla mahalle halkını sahura kaldırarak Ramazan geleneğini yaşatıyor. Kültürel mirası devraldığını ve bu sorumluluğu büyük bir değer olarak gördüğünü dile getiren Zurna, geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini vurguluyor.

Edirne'de 23 yaşındaki genç, dedesinden kalan davuluyla mahalle halkını sahura uyandırıyor.

Edirne'de Ramazan geceleri, asırlık bir geleneğin sesiyle hayat buluyor. Şehrin tarihi sokaklarını dolaşan davulcular, maniler eşliğinde mahalleliyi sahura kaldırıyor. Bu geleneğin genç temsilcilerinden 23 yaşındaki Umurcan Zurna, davulunu omuzlayıp sokak sokak dolaşırken sadece bir görevi yerine getirmiyor, aynı zamanda aileden devraldığı kültürel mirası yaşatıyor. Henüz 11-12 yaşlarındayken dedesi ve babasının yanında kapılara çıktığını anlatan Umurcan Zurna, davulculuğun kendi ailesinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını söylüyor. "Dedelerimizden, babalarımızdan, amcalarımızdan bize kaldı. Küçükken onların yanında giderdik, şimdi davulu biz çalıyoruz" diyen genç davulcu, Ramazan davulculuğunu bir meslekten öte kültürel bir sorumluluk olarak gördüğünü dile getirdi.

"Geleneklerimizi unutmamamız lazım"

Edirne'de davul ve zurna geleneğinin güçlü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Umurcan Zurna, özellikle Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi tarihi organizasyonlarda da bu kültürün yaşatıldığını hatırlatarak, "Mahallede zurnacı olarak bilinen Alaattin amcam ve Fahrettin amcam gibi isimler de bu geleneğin önemli temsilcileri. Torundan amcaya, amcadan yeğene böyle devam ediyor. Hep beraber bu nesli sürdürüyoruz. Bize nasıl kaldıysa biz de bizden sonraki nesillere bırakacağız. Geleneklerimizi unutmamamız lazım. Zor zamanlardan geçiyoruz ama böyle güzel değerleri yaşatmak çok kıymetli" dedi.

Gelenek kuşaktan kuşağa sürüyor

Tarihi camileri, çarşıları ve taş sokaklarıyla öne çıkan Edirne'de Ramazan gecelerinde yükselen davul sesi, sadece sahura bir çağrı değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürün yankısı olmaya devam ediyor. Umurcan Zurna ve ailesi de her yıl aynı heyecanla davullarını omuzlayarak bu sesi yaşatmayı sürdürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
