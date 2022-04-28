Edirne'de Geleneksel Kakava Ateşi İçin Davet Başladı

GÖKHAN TUZLADAN

Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Kakava Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Sarayiçi'nde geniş katılımla yapılacak. Pandemi nedeniyle iki yıl sembolik olarak yakılan geleneksel Kakava ateşi, bu yıl il protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla yakılacak. Edirne sokakları, şenlik öncesinde Romanların çeribaşı ve davul zurna ekibi ile şenlendi.

Kakava Hıdırellez Şenlikleri öncesinde çeribaşı Hamdi Kopça ve ekibi, Edirne caddelerinde dolaşarak vatandaşları ve esnafı 5-6 Mayıs'ta yapılacak olan şenliklere davet etti.

ETKİNLİKLER 5 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Davul zurna eşliğinde gezen çeribaşı Hamdi Kopça, pandemi nedeniyle yaşanan ayrılıktan dolayı etkinlik yapamadıklarını, verilen aranın ardından bu yıl ilk defa sokağa çıkarak davetlerini düzenlediklerini belirtti. Şu an 68 yaşında olduğunu ve 25 yaşından bu yana çeribaşı olduğunu belirten Hamdi Kopça, "Uzun bir süre ayrı kaldık. Benim çocuklarım arkamda gezer, biz de davet ederiz. 25 yaşından bu yana çalışıyorum. Biraz kaldım ama toparlayacağım kendimi. Turistler gelir bizim evin içine kadar, misafir ederiz" diyerek davetiyesini gösterdi.

Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Kakava Hıdırellez Şenlikleri, 5 Mayıs'ta Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılması ve çeşitli etkinliklerle başlayacak. Her yıl binlerce kişinin katıldığı organizasyonun bu yıl daha da coşkulu ve geniş katılımla yapılması bekleniyor. Kakava ateşinin yakılması ve eğlencenin ardından Romanların sabaha kadar eğleneceği ve sabahın ilk ışıklarıyla Tunca Nehri'nin serin sularına girerek günahlardan arındığı ritüel de böylelikle tekrarlanmış olacak.