Edirne'de Filistin'e Destek Etkinliği: 60'tan Fazla Tekne Gazze İçin Denizde

Edirne'nin Enez ilçesinde, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistinlilere ve Sumud Filosu'na destek amacıyla düzenlenen etkinlikte, 60'tan fazla tekne ve gırgır Filistin bayraklarıyla denize açılarak Gazze halkına dayanışma mesajı verdi.

Edirne Valiliği ve Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve çok sayıda vatandaş Enez Limanı'nda bir araya geldi. Törende konuşan Filistin'e Destek Platformu Edirne Şube Başkanı Ahmet Çetin, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı ablukayı delmeye çalışan aktivistlere saldırdığını hatırlatarak, "Bütün engellemelere rağmen Sumud Filosu kararlılıkla yola devam etmiş, fiilen Gazze kara sularına ulaşarak ablukayı delmiştir. Bundan sonra insanlığın vicdanı bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek; Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır" dedi.

Çetin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılına yaklaşılırken, Filistin direnişinin adalet mücadelesinin tüm insanlığın onur mücadelesi olduğunu vurguladı.

Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer de zulme karşı durmak için Enez'de olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün Enez'den karınca misali safımızı belli etmek için buradayız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, insanlık vicdanının ölmediğini haykırmak için buradayız. Katil İsrail devletine bir kez daha zulümle abad olunamayacağını hatırlatıyoruz."

Konuşmaların ardından, Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edildi. Duanın ardından, Enez Amatör Denizciler ve Su Sporları Derneği ile Enez Su Ürünleri Kooperatifi'nin desteğiyle 60'tan fazla tekne ve gırgır, Filistin bayraklarıyla 2 kilometrelik sahil hattında tur attı.

Enez açıklarında gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte, tekneler Gazze halkına ve Sumud Filosu'na "yalnız değilsiniz" mesajı gönderdi. - EDİRNE