Edirne'de Engelli Bireye Akülü Sandalye Hediye Edildi

Edirne'de Engelli Bireye Akülü Sandalye Hediye Edildi
Güncelleme:
Edirne'de 21 yaşındaki engelli birey Hazal Kara, akülü sandalyesine kavuşarak sevinç gözyaşları döktü. Edirne Valiliği ve Volta Motor Eğitime Destek Derneği iş birliğiyle 30 vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.

Edirne'de akülü sandalye hediye edilen 21 yaşındaki engelli birey Hazal Kara'nın sevinç çığlıkları ve gözyaşları duygu dolu anlar yaşattı.

Edirne Valiliği ile Volta Motor Eğitime Destek ve Yardım Derneği arasında yapılan protokol çerçevesinde kent genelinde bulunan 30 vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.

Akülü sandalyelerine kavuşan Hazal Kara, sevinç çığlıkları atıp duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Hazal Kara'nın yaşadığı mutluluk katılımcıları da duygulandırdı.

Hazal'ın babası Erbay Kara, bu gözyaşlarının sevinç gözyaşı olduğunu söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vali Sezer de zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Diğer engellilerin akülü sandalyeleri ise evlerine bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
